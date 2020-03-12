Контролеры не смогут высаживать детей из транспорта
13:32 12.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Кабмин одобрил проект закона, запрещающий высаживать детей из транспорта. Речь идёт о школьниках, которые не оплатили проезд.
Об этом сообщил глава Минтранса России Евгений Дитрих. По его словам, пакет законопроектов рассмотрен и уже одобрен. «Самая резонансная часть состоит в том, что мы запрещаем, например, контролёрам, высаживать детей из автобусов в случае безбилетного проезда», — заключил министр. Говорит Москва
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