Минфин предлагает разрешить размещение средств ФНБ в юанях
14:00 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин предложил разрешить размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в юанях и долговых обязательствах в иенах и юанях, следует из проекта постановления правительства. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
"Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют - за счет китайского юаня", - говорится в пояснительной записке.
НОВОСТИ
- 15:12 12.03.2020
- Володин считает атаки на Терешкову атаками на Россию
- 15:00 12.03.2020
- Курс доллара на Мосбирже достиг 75 рублей
- 14:32 12.03.2020
- Власти КНР заявили о том, что пик эпидемии коронавируса пройден
- 14:12 12.03.2020
- Отзывы 58 регионов по конституции поступили в Совфед
- 13:32 12.03.2020
- Контролеры не смогут высаживать детей из транспорта
- 13:20 12.03.2020
- После запрета на въезд в США для европейцев мировые цены на нефть снизились на 4%
- 13:05 12.03.2020
- В Кремле не исключают наступления глобальной экономической рецессии
- 13:00 12.03.2020
- Песков объяснил сложностями в мире согласие Путина с идеей о числе президентских сроков
- 12:32 12.03.2020
- Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
- 12:20 12.03.2020
- Даже при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет - Мишустин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать