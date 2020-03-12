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Минфин предлагает разрешить размещение средств ФНБ в юанях

14:00 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин предложил разрешить размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в юанях и долговых обязательствах в иенах и юанях, следует из проекта постановления правительства. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

"Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют - за счет китайского юаня", - говорится в пояснительной записке.

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