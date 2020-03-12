Отзывы 58 регионов по конституции поступили в Совфед
14:12 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заключения 58 региональных парламентов на закон о внесении изменений в конституцию поступили в Совфед, комитет по конституционному законодательству и госстроительству предлагает обсудить постановление о результатах рассмотрения закона в регионах на внеочередном заседании в субботу, 14 марта. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава комитета и сопредседатель рабочей группы по конституции Андрей Клишас.
"В Совет Федерации поступили результаты голосования в 58 законодательных собраниях субъектов, что составляет более 2/3 регионов России, как это предусмотрено ст. 136 Конституции РФ. Отправляю председателю СФ Валентине Матвиенко предложение включить вопрос в повестку на 14 марта", - сказал Клишас.
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