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НОВОСТИ

Отзывы 58 регионов по конституции поступили в Совфед

14:12 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключения 58 региональных парламентов на закон о внесении изменений в конституцию поступили в Совфед, комитет по конституционному законодательству и госстроительству предлагает обсудить постановление о результатах рассмотрения закона в регионах на внеочередном заседании в субботу, 14 марта. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава комитета и сопредседатель рабочей группы по конституции Андрей Клишас.

"В Совет Федерации поступили результаты голосования в 58 законодательных собраниях субъектов, что составляет более 2/3 регионов России, как это предусмотрено ст. 136 Конституции РФ. Отправляю председателю СФ Валентине Матвиенко предложение включить вопрос в повестку на 14 марта", - сказал Клишас.

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