Власти КНР заявили о том, что пик эпидемии коронавируса пройден
14:32 12.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Китайские власти заявили о том, что пик эпидемии коронавируса пройден. В заявлении сказано, что внутри страны ситуация уже улучшилась.
В Госкомитете здравоохранения КНР сообщили, что количество новых случаев заражения сокращается. В провинции Ухань, где появилась болезнь, за последние сутки их всего шесть, а на территории остального материкового Китая коронавирус нашли у еще семи человек. В связи с этим чиновники отметили, что эпидемия вируса находится под контролем врачей.
Всего в Китае почти пятнадцать тысяч человек содержатся в медицинских учреждениях. При этом, около шестидесяти трёх тысяч уже выздоровели и покинули больницы.
Тем временем заболевших нашли уже более чем в сотне стран по всему миру. Наибольшее количество случаев вне Китая выявили в Италии, Иране и в Южной Корее. Вчера Всемирная Организация Здравоохранения назвала происходящее пандемией. Она призывает государства вводить «срочные и агрессивные» действия по борьбе с распространением коронавируса.
О новом коронавирусе стало известно в конце декабря. За это время от него скончались примерно четыре с половиной тысячи человек. Эхо Москвы
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