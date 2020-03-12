Власти КНР заявили о том, что пик эпидемии коронавируса пройден

14:32 Источник: Эхо Москвы

Китайские власти заявили о том, что пик эпидемии коронавируса пройден. В заявлении сказано, что внутри страны ситуация уже улучшилась.

В Госкомитете здравоохранения КНР сообщили, что количество новых случаев заражения сокращается. В провинции Ухань, где появилась болезнь, за последние сутки их всего шесть, а на территории остального материкового Китая коронавирус нашли у еще семи человек. В связи с этим чиновники отметили, что эпидемия вируса находится под контролем врачей.

Всего в Китае почти пятнадцать тысяч человек содержатся в медицинских учреждениях. При этом, около шестидесяти трёх тысяч уже выздоровели и покинули больницы.

Тем временем заболевших нашли уже более чем в сотне стран по всему миру. Наибольшее количество случаев вне Китая выявили в Италии, Иране и в Южной Корее. Вчера Всемирная Организация Здравоохранения назвала происходящее пандемией. Она призывает государства вводить «срочные и агрессивные» действия по борьбе с распространением коронавируса.

О новом коронавирусе стало известно в конце декабря. За это время от него скончались примерно четыре с половиной тысячи человек. Эхо Москвы