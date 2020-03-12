0
0
99
НОВОСТИ

Власти КНР заявили о том, что пик эпидемии коронавируса пройден

14:32 12.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Китайские власти заявили о том, что пик эпидемии коронавируса пройден. В заявлении сказано, что внутри страны ситуация уже улучшилась.

В Госкомитете здравоохранения КНР сообщили, что количество новых случаев заражения сокращается. В провинции Ухань, где появилась болезнь, за последние сутки их всего шесть, а на территории остального материкового Китая коронавирус нашли у еще семи человек. В связи с этим чиновники отметили, что эпидемия вируса находится под контролем врачей.

Всего в Китае почти пятнадцать тысяч человек содержатся в медицинских учреждениях. При этом, около шестидесяти трёх тысяч уже выздоровели и покинули больницы.

Тем временем заболевших нашли уже более чем в сотне стран по всему миру. Наибольшее количество случаев вне Китая выявили в Италии, Иране и в Южной Корее. Вчера Всемирная Организация Здравоохранения назвала происходящее пандемией. Она призывает государства вводить «срочные и агрессивные» действия по борьбе с распространением коронавируса.

О новом коронавирусе стало известно в конце декабря. За это время от него скончались примерно четыре с половиной тысячи человек.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 12.03.2020
Володин считает атаки на Терешкову атаками на Россию
0
24
15:00 12.03.2020
Курс доллара на Мосбирже достиг 75 рублей
0
48
14:12 12.03.2020
Отзывы 58 регионов по конституции поступили в Совфед
0
135
14:00 12.03.2020
Минфин предлагает разрешить размещение средств ФНБ в юанях
0
148
13:32 12.03.2020
Контролеры не смогут высаживать детей из транспорта
0
167
13:20 12.03.2020
После запрета на въезд в США для европейцев мировые цены на нефть снизились на 4%
0
188
13:05 12.03.2020
В Кремле не исключают наступления глобальной экономической рецессии
0
208
13:00 12.03.2020
Песков объяснил сложностями в мире согласие Путина с идеей о числе президентских сроков
0
205
12:32 12.03.2020
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
0
281
12:20 12.03.2020
Даже при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет - Мишустин
0
274

Возврат к списку