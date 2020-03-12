Курс доллара на Мосбирже достиг 75 рублей

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,8% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 75 руб., свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск.

В последний раз курс доллара находился на отметке 75 руб. 29 февраля 2016 года.