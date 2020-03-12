Володин считает атаки на Терешкову атаками на Россию
15:12 12.03.2020 Источник: Интерфакс
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал всех парламентариев вне зависимости от фракционной принадлежности выступить в защиту депутата Валентины Терешковой, внесшей поправку к Конституции о снятии ограничения с президентских сроков.
"Мы, каждый из нас, независимо от того, какие у кого партбилеты, должны делать все, чтобы эти нападки преодолеть, противостоять им", - сказал Володин в четверг на заседании Госдумы.
Он отметил, что сразу после принятия внесенной Терешковой поправки "началась оголтелая кампания против нее".
Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Председатель Госдумы призвал делать все, чтобы "защитить правду, защитить то, что делает нашу страну сильнее".
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