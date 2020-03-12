0
0
9
НОВОСТИ

Володин считает атаки на Терешкову атаками на Россию

15:12 12.03.2020 Источник: Интерфакс

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал всех парламентариев вне зависимости от фракционной принадлежности выступить в защиту депутата Валентины Терешковой, внесшей поправку к Конституции о снятии ограничения с президентских сроков.

"Мы, каждый из нас, независимо от того, какие у кого партбилеты, должны делать все, чтобы эти нападки преодолеть, противостоять им", - сказал Володин в четверг на заседании Госдумы.

Он отметил, что сразу после принятия внесенной Терешковой поправки "началась оголтелая кампания против нее".

Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".

Председатель Госдумы призвал делать все, чтобы "защитить правду, защитить то, что делает нашу страну сильнее".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 12.03.2020
Курс доллара на Мосбирже достиг 75 рублей
0
48
14:32 12.03.2020
Власти КНР заявили о том, что пик эпидемии коронавируса пройден
0
104
14:12 12.03.2020
Отзывы 58 регионов по конституции поступили в Совфед
0
135
14:00 12.03.2020
Минфин предлагает разрешить размещение средств ФНБ в юанях
0
148
13:32 12.03.2020
Контролеры не смогут высаживать детей из транспорта
0
167
13:20 12.03.2020
После запрета на въезд в США для европейцев мировые цены на нефть снизились на 4%
0
188
13:05 12.03.2020
В Кремле не исключают наступления глобальной экономической рецессии
0
208
13:00 12.03.2020
Песков объяснил сложностями в мире согласие Путина с идеей о числе президентских сроков
0
205
12:32 12.03.2020
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
0
281
12:20 12.03.2020
Даже при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет - Мишустин
0
274

Возврат к списку