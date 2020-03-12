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Володин поручил аннулировать пропуск депутата, который не прошел карантин после Франции

15:32 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг дал поручение аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который посетил Францию и не отправился потом на карантин для профилактики распространения коронавируса.

Данную тему на заседании поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Катасонов после возвращения из Франции в течение нескольких дней был на рабочем месте, только в четверг коллеги настояли на том, чтобы он уехал домой.

"Нам надо поручить комитету по контролю и регламенту изучить выступление Владимира Вольфовича", - отреагировал Володин. "В этой связи давайте решение примем о прохождении карантина нашим коллегой, потому что так положено. Надо уважать закон и правила, начиная с себя. И в этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдет, коллеги, если вы поддержите, давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственную думу. Пускай проходит карантин", - добавил спикер. Он также предложил изолировать помощников Катасонова и тех депутатов, которые с ним контактировали.

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