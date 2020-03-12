Саудовская Аравия готова утроить поставки нефти в Европу по цене $25 за баррель - Bloomberg
16:00 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саудовская Аравия готовится в три раза увеличить поставки нефти в европейские страны по цене 25 долларов за баррель. Об этом в четверг сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По его данным, королевство предложило нефть сорта Arab Light в Роттердам по этой цене. Отмечается, что такие компании, как британо-голландская Royal Dutch Shell, британская BP, французская Total, испанские Repsol и CEPSA получили предложения от саудовской Saudi Aramco о поставках, превышающих стандартные объемы на 25-200%.
Как указывает Блумберг, цена в 25 долларов за баррель значительно меньше, чем цена российской экспортной марки Urals. Кроме того, традиционно Саудовская Аравия поставляла на европейский континент небольшие объемы нефти.
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