Из-за коронавируса Россия и Европа отложили миссию на Марс
16:12 12.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Россия и Европа отложили миссию на Марс из-за коронавируса. Запуск космического аппарата ExoMars-2020 перенесён на два года.
Как сообщается на сайте Роскосмоса, аппарат должен был исследовать планету на наличие следов жизни.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что перенос российско-европейской миссии связан, в том числе, с коронавирусом. По его словам, возможность совместной работы «практически остановлена». Говорит Москва
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