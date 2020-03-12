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НОВОСТИ

Из-за коронавируса Россия и Европа отложили миссию на Марс

16:12 12.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия и Европа отложили миссию на Марс из-за коронавируса. Запуск космического аппарата ExoMars-2020 перенесён на два года.

Как сообщается на сайте Роскосмоса, аппарат должен был исследовать планету на наличие следов жизни.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что перенос российско-европейской миссии связан, в том числе, с коронавирусом. По его словам, возможность совместной работы «практически остановлена». Говорит Москва

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