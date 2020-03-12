Темпы роста экономики РФ в 2020 г. могут замедлиться до нуля - Кудрин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы экономического роста в РФ могут замедлиться до нуля при текущих макроэкономических показателях, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе рассмотрения бюджета РФ на 2020 г. на комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Темпы экономического роста будут ниже к нулю в этом году. Соответственно, и ниже будут значения всех других показателей", - сказал он.