Несмотря на коронавирус, на форум "Армия-2020" приглашены более 130 иностранных делегаций
16:12 12.03.2020 Источник: НГ-Online
Свыше 130 делегаций оборонных ведомств иностранных государств приглашены на военно-технический форум "Армия-2020", сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Расширенное участие зарубежных военных специалистов в работе форума послужит укреплению международного военно-технического сотрудничества", - сказал журналистам начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.
По его словам, свое намерение о формировании национальных экспозиций на форуме "Армия" подтвердили семь стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Индия, Иран.
Форум "Армия" пройдет в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот" 23-29 августа.
Накануне Минобороны РФ сообщило о переносе на 2021 год из-за коронавируса московской конференции по международной безопасности. Конференция была запланирована на апрель.
По информации ДИМК МО РФ
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