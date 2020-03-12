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НОВОСТИ

В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

17:00 12.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса. С соответствующим заявлением выступил премьер республики Андрей Бабиш. Он сказал, что этот режим будет действовать в течение 30 дней.  Эхо Москвы

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