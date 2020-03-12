0
0
79
НОВОСТИ

Баррель нефти Brent упал в цене ниже 33$

17:12 12.03.2020 Источник: Газета.Ru

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже падает на 8,8%.

По данным на 16:38 мск, стоимость фьючерсов торговалась на уровне $32,64 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов нефти сорта WTI опустилась на 7,9% — до $30,39 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 12.03.2020
Падение въездного туризма в РФ составило 30%, выездного - 60% - Ростуризм
0
102
17:00 12.03.2020
В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
0
162
16:32 12.03.2020
Темпы роста экономики РФ в 2020 г. могут замедлиться до нуля - Кудрин
0
208
16:12 12.03.2020
Несмотря на коронавирус, на форум "Армия-2020" приглашены более 130 иностранных делегаций
0
200
16:12 12.03.2020
Из-за коронавируса Россия и Европа отложили миссию на Марс
0
207
16:05 12.03.2020
Депутат Госсобрания Якутии сложила с себя полномочия из-за несогласия с поправками к Конституции
0
292
16:00 12.03.2020
Саудовская Аравия готова утроить поставки нефти в Европу по цене $25 за баррель - Bloomberg
0
251
15:32 12.03.2020
Володин поручил аннулировать пропуск депутата, который не прошел карантин после Франции
0
244
15:12 12.03.2020
Володин считает атаки на Терешкову атаками на Россию
0
282
15:00 12.03.2020
Курс доллара на Мосбирже достиг 75 рублей
0
268

Возврат к списку