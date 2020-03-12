Баррель нефти Brent упал в цене ниже 33$
17:12 12.03.2020 Источник: Газета.Ru
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже падает на 8,8%.
По данным на 16:38 мск, стоимость фьючерсов торговалась на уровне $32,64 за баррель.
Стоимость апрельских фьючерсов нефти сорта WTI опустилась на 7,9% — до $30,39 за баррель.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Газета.Ru
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