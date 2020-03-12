0
0
138
НОВОСТИ

Смрть мужчины, прибывшего из Италии, не связана с коронавирусом - медики

18:43 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной смерти мужчины, который после возвращения из Италии был госпитализирован в медцентр в Коммунарке и впоследствии умер, стала не коронавирусная инфекция. Об этом в четверг сообщил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заместитель главного врача по медицинской части медцентра Игорь Тюрин.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в медицинском центре в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на наличие коронавирусной инфекции, умер пациент, вернувшийся в середине февраля с севера Италии. Предварительный диагноз, который поставили мужчине при госпитализации, - пневмония, утверждал телеграм-канал. "Он умер не от коронавируса совершенно. Там совершенно другой диагноз", - сказал Тюрин.

Он также опроверг наличие пневмонии у умершего пациента. "Нет, там не пневмония, там инфекционного диагноза нет вообще. Просто к нам по экстренным показаниям в крайне тяжелом состоянии был доставлен пациент. Но он отношения не имеет к инфекционному заболеванию вообще", - добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:55 12.03.2020
Данные о распространении коронавируса в Москве на вечер 12 марта
0
16
19:50 12.03.2020
Россия временно закрывает границу с Италией - распоряжении кабмина
0
33
19:44 12.03.2020
Смерть пациента в медцентре в Коммунарке не связана с коронавирусном
0
43
19:35 12.03.2020
Премьер Канады посадил себя в домашний карантин
0
64
19:10 12.03.2020
Большинство компаний в США испытывают проблемы с поставками из-за коронавируса - опрос
0
99
17:40 12.03.2020
Падение въездного туризма в РФ составило 30%, выездного - 60% - Ростуризм
0
217
17:12 12.03.2020
Баррель нефти Brent упал в цене ниже 33$
0
268
17:00 12.03.2020
В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
0
250
16:32 12.03.2020
Темпы роста экономики РФ в 2020 г. могут замедлиться до нуля - Кудрин
0
295
16:12 12.03.2020
Несмотря на коронавирус, на форум "Армия-2020" приглашены более 130 иностранных делегаций
0
266

Возврат к списку