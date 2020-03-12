Большинство компаний в США испытывают проблемы с поставками из-за коронавируса - опрос

19:10 Источник: Интерфакс

Почти 75% американских компаний испытывают проблемы с поставками из-за коронавируса, свидетельствуют результаты опроса Института управления поставками (ISM). Из этих компаний 16% скорректировали с понижением целевые уровни своей выручки - в среднем на 5,6%.

В опросе, проводившемся ISM с 22 февраля по 5 марта, приняли участие 628 респондентов, которые примерно поровну представляли промышленные предприятия и компании из сферы услуг США.

Среднее время исполнения заказов увеличилось более чем вдвое по сравнению с декабрем. При этом 62% респондентов с задержками получают товары из Китая.