Премьер Канады посадил себя в домашний карантин
19:35 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение о самоизоляции, так как его жена проходит тест на новый коронавирус. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на странице пресс-секретаря премьера Кэмерона Ахмада.
"Из предосторожности премьер-министр принял решение о самоизоляции и работе из дома, пока не будут известны результаты анализов Софи [супруги Трюдо - прим. ТАСС]", - говорится в заявлении.
Отмечается, что у супруги премьера проявились легкие симптомы респираторного заболевания и небольшая температура вскоре после возвращения из поездки в Великобританию. Она также находится в самоизоляции в ожидании результатов теста. У самого Трюдо никаких симптомов не проявляется, отмечено в тексте.
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