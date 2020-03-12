Премьер Канады посадил себя в домашний карантин

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение о самоизоляции, так как его жена проходит тест на новый коронавирус. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на странице пресс-секретаря премьера Кэмерона Ахмада.

"Из предосторожности премьер-министр принял решение о самоизоляции и работе из дома, пока не будут известны результаты анализов Софи [супруги Трюдо - прим. ТАСС]", - говорится в заявлении.

Отмечается, что у супруги премьера проявились легкие симптомы респираторного заболевания и небольшая температура вскоре после возвращения из поездки в Великобританию. Она также находится в самоизоляции в ожидании результатов теста. У самого Трюдо никаких симптомов не проявляется, отмечено в тексте.