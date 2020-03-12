Россия временно закрывает границу с Италией - распоряжении кабмина
19:50 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России приняло решение в связи с распространением коронавируса нового типа приостановить пропуск через государственную границу граждан Италии и иностранцев, въезжающих в страну с ее территории, кроме граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в опубликованном в четверг распоряжении кабмина.
"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации: ФСБ России с 00:00 по московскому времени 13 марта 2020 г. временно приостановить: пропуск через государственную границу Российской Федерации граждан Итальянской Республики, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях", - говорится в документе.
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