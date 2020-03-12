0
0
0
НОВОСТИ

Данные о распространении коронавируса в Москве на вечер 12 марта

19:55 12.03.2020 Источник: Интерфакс

По данным на вечер четверга в Москве подтверждены еще четыре случая коронавирусной инфекции, общее их число в столице достигло 19 случаев, сообщили "Интерфаксу" в городском штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве подтверждено еще четыре случая коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 19 случаев. Трое пациентов вернулись в Москву тем же рейсом из Италии, что и двое ранее заболевших. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов. Три пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один - в инфекционной больнице №2", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент установлен круг близких контактов заболевших. Так, двое родственников пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке, один человек направлен в обсервационный центр, трое остались на домашнем карантине.

"Пассажиры рейса находятся под медицинским наблюдением. Заболевшие коронавирусом прибыли рейсом DP-804 1 марта Бергамо-Москва. С пассажирами рейса уже связались медицинские работники", - добавили в штабе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:50 12.03.2020
Россия временно закрывает границу с Италией - распоряжении кабмина
0
33
19:44 12.03.2020
Смерть пациента в медцентре в Коммунарке не связана с коронавирусном
0
43
19:35 12.03.2020
Премьер Канады посадил себя в домашний карантин
0
64
19:10 12.03.2020
Большинство компаний в США испытывают проблемы с поставками из-за коронавируса - опрос
0
99
18:43 12.03.2020
Смрть мужчины, прибывшего из Италии, не связана с коронавирусом - медики
0
145
17:40 12.03.2020
Падение въездного туризма в РФ составило 30%, выездного - 60% - Ростуризм
0
217
17:12 12.03.2020
Баррель нефти Brent упал в цене ниже 33$
0
268
17:00 12.03.2020
В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
0
250
16:32 12.03.2020
Темпы роста экономики РФ в 2020 г. могут замедлиться до нуля - Кудрин
0
295
16:12 12.03.2020
Несмотря на коронавирус, на форум "Армия-2020" приглашены более 130 иностранных делегаций
0
266

Возврат к списку