Данные о распространении коронавируса в Москве на вечер 12 марта

19:55 Источник: Интерфакс

По данным на вечер четверга в Москве подтверждены еще четыре случая коронавирусной инфекции, общее их число в столице достигло 19 случаев, сообщили "Интерфаксу" в городском штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве подтверждено еще четыре случая коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 19 случаев. Трое пациентов вернулись в Москву тем же рейсом из Италии, что и двое ранее заболевших. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов. Три пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один - в инфекционной больнице №2", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент установлен круг близких контактов заболевших. Так, двое родственников пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке, один человек направлен в обсервационный центр, трое остались на домашнем карантине.

"Пассажиры рейса находятся под медицинским наблюдением. Заболевшие коронавирусом прибыли рейсом DP-804 1 марта Бергамо-Москва. С пассажирами рейса уже связались медицинские работники", - добавили в штабе.