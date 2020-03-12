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Глава Пентагона о возможности удара по Ирану: Я не стану исключать никакие варианты...

20:30 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Марк Эспер не исключил возможность нанесения удара по Ирану в ответ на обстрел военной базы Эт-Таджи в Ираке. При этом он подчеркнул, что приоритетной целью Вашингтона пока остаются группировки внутри Ирака, которые могли стоять за нападением, сообщает в четверг агентство Рейтер.

Эспер заявил журналистам, что президент США Дональд Трамп дал Пентагону полномочия для ответных действий. "Я говорил с президентом. Он дал мне полномочия делать то, что необходимо, в соответствии с его указаниями", - подчеркнул министр.

Его попросили уточнить, может ли этот ответ включать в себя нанесение ударов по территории Ирана. "Я не стану исключать никакие варианты, но непосредственно в этот момент мы сфокусированы на группах, которые, как мы считаем, совершили это [нападение] в Ираке", - ответил глава Пентагона.

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