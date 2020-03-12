0
0
0
НОВОСТИ

Ситуация с коронаирусом в Италии на вечер 12 марта

20:45 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 188, превысив в общей сложности тысячу жертв. Об этом заявил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 12 тыс. 839, сообщил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 12.03.2020
Глава Пентагона о возможности удара по Ирану: Я не стану исключать никакие варианты...
0
29
19:55 12.03.2020
Данные о распространении коронавируса в Москве на вечер 12 марта
0
159
19:50 12.03.2020
Россия временно закрывает границу с Италией - распоряжении кабмина
0
157
19:44 12.03.2020
Смерть пациента в медцентре в Коммунарке не связана с коронавирусном
0
161
19:35 12.03.2020
Премьер Канады посадил себя в домашний карантин
0
162
19:10 12.03.2020
Большинство компаний в США испытывают проблемы с поставками из-за коронавируса - опрос
0
204
18:43 12.03.2020
Смерть мужчины, прибывшего из Италии, не связана с коронавирусом - медики
0
258
17:40 12.03.2020
Падение въездного туризма в РФ составило 30%, выездного - 60% - Ростуризм
0
304
17:12 12.03.2020
Баррель нефти Brent упал в цене ниже 33$
0
369
17:00 12.03.2020
В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
0
322

Возврат к списку