В Подмосковье вводится режим повышенной готовности
21:35 12.03.2020
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение о введении на территории Московской области режима повышенной готовности в целях предупреждения распространения коронавируса на территории региона. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что предусматривает этот режим:
«В первую очередь вводится запрет на проведение всех массовых мероприятий с количеством участников более 5 тыс человек. Всем организаторам массовых спортивных, культурных мероприятий с меньшим количеством участников также рекомендуется воздержаться от проведения этих мероприятий до снятия ограничений.
Кроме того, всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, рекомендовано оказывать содействие своим сотрудникам в обеспечении режима самоизоляции в течение 14 дней. В первую очередь это касается сотрудников, прибывших из таких стран, как Китай, Корея, Иран, Италия, Франция, Испания и Германия, а также других стран, в которых зафиксированы случаи коронавирусной инфекции.
С завтрашнего дня начнется работа горячей линии для всех наших жителей, прибывших из этих стран, по которому можно получить всю необходимую информацию, порядок действий, обращений к врачам. Горячая линия по номеру 8-800-550-50-30 - для граждан, вернувшихся с указанных территорий, по которому можно передать сведения о месте, дате пребывания, возвращения и контактную информацию».
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