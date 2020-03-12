Самолеты британских ВВС регулярно летают навстречу коллегам из России
22:05 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские истребители Typhoon в четверг были подняты в воздух с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения двух бомбардировщиков Ту-160 ВКС России, которые оказались "в зоне интересов королевства". Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе Королевских ВВС Великобритании.
"Истребители Typhoon, находившиеся в состоянии готовности к немедленным действиям, были подняты в воздух с авиабаз Королевских ВВС Лоссимут и Конингсби. Это были рутинные действия для перехвата двух бомбардировщиков Ту-160 "Блэкджек" (по классификации НАТО - прим. ТАСС), приближавшихся к воздушному пространству Великобритании. За самолетами велось наблюдение, ни в один из моментов они не вошли в британское воздушное пространство", - заявил пресс- секретарь британских ВВС.
Он также добавил, что британские самолеты поднимаются в небо для сопровождения российских бомбардировщиков в третий раз за шесть дней, а также то, что в четверг в операции британцами был снова задействован самолет-заправщик "Вояджер" (Voyager), взлетевший с базы Бриз-Нортон.
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