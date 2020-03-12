Британия не против встречи пятерки СБ ООН на высшем уровне, предложенной Путиным

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания в целом поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина провести в 2020 году саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН и находится в контакте с российским правительством по этому вопросу. Об этом корр. ТАСС сообщил в четверг представитель правительства Соединенного Королевства.

"В целом, Великобритания поддерживает встречу лидеров пятерки СБ ООН в будущем для обсуждения вопросов международного мира и безопасности. Мы находимся в контакте с правительством России, чтобы обсудить дальнейшие детали их предложения", - сказал собеседник агентства.