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НОВОСТИ

Британия не против встречи пятерки СБ ООН на высшем уровне, предложенной Путиным

22:20 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания в целом поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина провести в 2020 году саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН и находится в контакте с российским правительством по этому вопросу. Об этом корр. ТАСС сообщил в четверг представитель правительства Соединенного Королевства.

"В целом, Великобритания поддерживает встречу лидеров пятерки СБ ООН в будущем для обсуждения вопросов международного мира и безопасности. Мы находимся в контакте с правительством России, чтобы обсудить дальнейшие детали их предложения", - сказал собеседник агентства.

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