Минобороны России опубликовало расписание репетиций парада Победы в Москве

22:40 Источник: Интерфакс

Тренировка парада Победы в Москве состоится 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - 7 мая, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"29 апреля и 4 мая состоятся тренировки на Красной площади. Генеральная репетиция парада будет проведена уже по сложившейся традиции 7 мая", - говорится в сообщении военного ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что в связи с коронавирусом пока не идет речь о возможности отмены военного парада в Москве 9 мая.

"В настоящий момент мы не имеем каких-либо решений или рекомендаций штаба или других компетентных органов о каких-то ограничениях в плане проведения этого крупного (Парада Победы), прежде всего, нашего отечественного мероприятия, но также и международного", - сказал Песков в четверг, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в параде Победы примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.