0
0
8
НОВОСТИ

Минобороны России опубликовало расписание репетиций парада Победы в Москве

22:40 12.03.2020 Источник: Интерфакс

Тренировка парада Победы в Москве состоится 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - 7 мая, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"29 апреля и 4 мая состоятся тренировки на Красной площади. Генеральная репетиция парада будет проведена уже по сложившейся традиции 7 мая", - говорится в сообщении военного ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что в связи с коронавирусом пока не идет речь о возможности отмены военного парада в Москве 9 мая.

"В настоящий момент мы не имеем каких-либо решений или рекомендаций штаба или других компетентных органов о каких-то ограничениях в плане проведения этого крупного (Парада Победы), прежде всего, нашего отечественного мероприятия, но также и международного", - сказал Песков в четверг, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в параде Победы примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 12.03.2020
Goldman прогнозирует дальнейшее ослабление рубля с последующим ростом вслед за ценами на нефть
0
50
22:20 12.03.2020
Британия не против встречи пятерки СБ ООН на высшем уровне, предложенной Путиным
0
93
22:05 12.03.2020
Самолеты британских ВВС регулярно летают навстречу коллегам из России
0
100
21:35 12.03.2020
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности
0
144
20:45 12.03.2020
Ситуация с коронаирусом в Италии на вечер 12 марта
0
185
20:30 12.03.2020
Глава Пентагона о возможности удара по Ирану: Я не стану исключать никакие варианты...
0
171
19:55 12.03.2020
Данные о распространении коронавируса в Москве на вечер 12 марта
0
265
19:50 12.03.2020
Россия временно закрывает границу с Италией - распоряжении кабмина
0
239
19:44 12.03.2020
Смерть пациента в медцентре в Коммунарке не связана с коронавирусном
0
241
19:35 12.03.2020
Премьер Канады посадил себя в домашний карантин
0
231

Возврат к списку