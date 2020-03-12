Goldman прогнозирует дальнейшее ослабление рубля с последующим ростом вслед за ценами на нефть
22:40 12.03.2020
Курс российской валюты сначала ослабеет до 75 руб. за доллар, затем направится к 61 руб. за доллар. Такой прогноз в своей обзоре от 11 марта делает экономист Goldman Sachs Клеменс Графе.
Сценарий основан на прогнозе цены на нефть в районе 30 долл. за баррель в течение полугода и последующем постепенном росте до 60 долл. за баррель в течение двух лет. Предполагается, что Центробанк РФ отложит понижение ставки до III квартала, но к концу года все равно понизит ее на 100 базисных пунктов. Риск экстренного повышения ставки относительно низкий, пока нефть стоит дороже 30 долл. за баррель.По оценкам, рубль оценен сейчас справедливо и может продолжить ослабление по мере снижения цены на нефть, сообщает «Блумберг». Понижение ставки в таком масштабе, как прогнозирует Goldman, еще не заложено в цены, что делает 1-летний сегмент кривой ОФЗ привлекательным.
НОВОСТИ
- 22:40 12.03.2020
- Минобороны России опубликовало расписание репетиций парада Победы в Москве
- 22:20 12.03.2020
- Британия не против встречи пятерки СБ ООН на высшем уровне, предложенной Путиным
- 22:05 12.03.2020
- Самолеты британских ВВС регулярно летают навстречу коллегам из России
- 21:35 12.03.2020
- В Подмосковье вводится режим повышенной готовности
- 20:45 12.03.2020
- Ситуация с коронаирусом в Италии на вечер 12 марта
- 20:30 12.03.2020
- Глава Пентагона о возможности удара по Ирану: Я не стану исключать никакие варианты...
- 19:55 12.03.2020
- Данные о распространении коронавируса в Москве на вечер 12 марта
- 19:50 12.03.2020
- Россия временно закрывает границу с Италией - распоряжении кабмина
- 19:44 12.03.2020
- Смерть пациента в медцентре в Коммунарке не связана с коронавирусном
- 19:35 12.03.2020
- Премьер Канады посадил себя в домашний карантин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать