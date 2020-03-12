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Goldman прогнозирует дальнейшее ослабление рубля с последующим ростом вслед за ценами на нефть

22:40 12.03.2020

Курс российской валюты сначала ослабеет до 75 руб. за доллар, затем направится к 61 руб. за доллар. Такой прогноз в своей обзоре от 11 марта делает экономист Goldman Sachs Клеменс Графе.

Сценарий основан на прогнозе цены на нефть в районе 30 долл. за баррель в течение полугода и последующем постепенном росте до 60 долл. за баррель в течение двух лет. Предполагается, что Центробанк РФ отложит понижение ставки до III квартала, но к концу года все равно понизит ее на 100 базисных пунктов. Риск экстренного повышения ставки относительно низкий, пока нефть стоит дороже 30 долл. за баррель.

По оценкам, рубль оценен сейчас справедливо и может продолжить ослабление по мере снижения цены на нефть, сообщает «Блумберг». Понижение ставки в таком масштабе, как прогнозирует Goldman, еще не заложено в цены, что делает 1-летний сегмент кривой ОФЗ привлекательным. 

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