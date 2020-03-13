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В Нью-Йорке введен режим ЧС из-за распространения коронавируса

23:45 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк. Об этом объявил в четверг мэр мегаполиса Билл де Блазио на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Си-эн- би-си.

"Последние 24 часа были отрезвляющими", - отметил градоначальник. "Сейчас кажется, что вчерашнее утро было очень давно. Мы получили много информации за вчерашний день, многое изменилось, а минувшей ночью создалось такое впечатление, что весь мир перевернулся всего за несколько часов", - отметил де Блазио.

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