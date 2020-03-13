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НОВОСТИ

Крупнейший обвал с 1987 года произошел на рынках США

09:00 13.03.2020 Источник: Lenta.ru

Основные американские индексы в ходе торгов 12 марта обрушились почти на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йорской фондовой биржи, сообщает CNBC.

По состоянию на 23:00 по московскому времени у S&P 500 — минус 9,51 процента, у NASDAQ — минус 9,43 процента, у Dow Jones — минус 9,99 процента.

Такой показатель стал худшим с 1987 года, когда индекс Dow Jones в «черный понедельник» опустился на 22,61 процента и достиг самого низкого значения за всю свою историю.

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