На карантин отправили королевскую чету Норвегии

09:32 Источник: Газета.Ru

Король Норвегии Харальд V и королева Соня отправлены на карантин из-за коронавируса, передает телеканал »ТВ2».

Уточняется, что у королевской четы нет симптомов, и решение было принято из предосторожности, потому что пара выезжала в последние две недели за границу.

Также изолированы несколько министров норвежского правительства.

В Норвегии уже более 600 человек заразились коронавирусом. Газета.Ru