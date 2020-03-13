Владимир Лукин покинул "Яблоко" из-за голосования по поправкам

10:00 Источник: РБК

Один из основателей партии «Яблоко» Владимир Лукин вышел из нее после того, как проголосовал за поправки в Конституцию на заседании Совета Федерации. Об этом в своем Facebook сообщил руководитель фракции партии в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Позднее он удалил это сообщение. О том, что Лукин подал заявление, также сообщило нижегородское отделение партии в Twitter.

В пресс-службе партии подтвердили РБК, что Лукин вышел из нее. «Ему позвонил [основатель «Яблока» Григорий] Явлинский — и он написал заявление», — рассказал РБК источник в партии. На сайте партии также опубликован протокол заседания исполкома бюро партии «о рассмотрении заявления Лукина». 4 члена исполкома проголосовали «за», противников и воздержавшихся не было. РБК направил запрос Владимиру Лукину.

В Совфеде Лукин представляет исполнительную власть Тверской области. О том, что он выступил за поправки, следует из результатов голосования. РБК