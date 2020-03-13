0
0
133
НОВОСТИ

Владимир Лукин покинул "Яблоко" из-за голосования по поправкам

10:00 13.03.2020 Источник: РБК

Один из основателей партии «Яблоко» Владимир Лукин вышел из нее после того, как проголосовал за поправки в Конституцию на заседании Совета Федерации. Об этом в своем Facebook сообщил руководитель фракции партии в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Позднее он удалил это сообщение. О том, что Лукин подал заявление, также сообщило нижегородское отделение партии в Twitter.

В пресс-службе партии подтвердили РБК, что Лукин вышел из нее. «Ему позвонил [основатель «Яблока» Григорий] Явлинский — и он написал заявление», — рассказал РБК источник в партии. На сайте партии также опубликован протокол заседания исполкома бюро партии «о рассмотрении заявления Лукина». 4 члена исполкома проголосовали «за», противников и воздержавшихся не было. РБК направил запрос Владимиру Лукину.

В Совфеде Лукин представляет исполнительную власть Тверской области. О том, что он выступил за поправки, следует из результатов голосования.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 13.03.2020
Путин признался, что его коробят слишком высокие зарплаты глав ряда госкомпаний
0
0
11:01 13.03.2020
Закон о внесении изменений в Конституцию РФ поддержали все регионы
0
13
10:32 13.03.2020
Во Владивостоке выписали всех россиян с Diamond Princess
0
78
10:20 13.03.2020
Продажи антидепрессантов в РФ показывают стабильный прирост
0
98
10:05 13.03.2020
Сандерс выиграл праймериз в Калифорнии - СМИ
0
118
09:32 13.03.2020
На карантин отправили королевскую чету Норвегии
0
174
09:20 13.03.2020
Индонезия из-за США отказалась покупать истребители из РФ - Bloomberg
0
198
09:05 13.03.2020
В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
0
288
09:00 13.03.2020
Крупнейший обвал с 1987 года произошел на рынках США
0
223
23:45 12.03.2020
В Нью-Йорке введен режим ЧС из-за распространения коронавируса
0
634

Возврат к списку