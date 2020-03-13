Сандерс выиграл праймериз в Калифорнии - СМИ
10:05 13.03.2020 Источник: Газета.Ru
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал победу над экс-вице-президентом США Джозефом Байденом на праймериз Демократической партии, которые прошли в штате Калифорния 3 марта. Об пишет газета The New York Times по итогам окончания подсчета голосов.
Согласно данным издания, в этом штате Сандерсу досталось 34,3% голосов. В свою очередь Байден заполучил 27,6% голосов.
По последним подсчетам газеты, по итогам всех праймериз и кокусов Байдена сейчас поддерживает 867 делегатов национального съезда, а Сандерса — 711. Газета.Ru
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