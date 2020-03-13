0
0
118
НОВОСТИ

Сандерс выиграл праймериз в Калифорнии - СМИ

10:05 13.03.2020 Источник: Газета.Ru

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал победу над экс-вице-президентом США Джозефом Байденом на праймериз Демократической партии, которые прошли в штате Калифорния 3 марта. Об пишет газета The New York Times по итогам окончания подсчета голосов.

Согласно данным издания, в этом штате Сандерсу досталось 34,3% голосов. В свою очередь Байден заполучил 27,6% голосов.

По последним подсчетам газеты, по итогам всех праймериз и кокусов Байдена сейчас поддерживает 867 делегатов национального съезда, а Сандерса — 711.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 13.03.2020
Путин признался, что его коробят слишком высокие зарплаты глав ряда госкомпаний
0
0
11:01 13.03.2020
Закон о внесении изменений в Конституцию РФ поддержали все регионы
0
13
10:32 13.03.2020
Во Владивостоке выписали всех россиян с Diamond Princess
0
78
10:20 13.03.2020
Продажи антидепрессантов в РФ показывают стабильный прирост
0
98
10:00 13.03.2020
Владимир Лукин покинул "Яблоко" из-за голосования по поправкам
0
133
09:32 13.03.2020
На карантин отправили королевскую чету Норвегии
0
174
09:20 13.03.2020
Индонезия из-за США отказалась покупать истребители из РФ - Bloomberg
0
198
09:05 13.03.2020
В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
0
288
09:00 13.03.2020
Крупнейший обвал с 1987 года произошел на рынках США
0
223
23:45 12.03.2020
В Нью-Йорке введен режим ЧС из-за распространения коронавируса
0
634

Возврат к списку