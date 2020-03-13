Продажи антидепрессантов в РФ показывают стабильный прирост
10:20 13.03.2020 Источник: РБК
В последние две недели февраля 2020 года россияне начали покупать больше лекарственных средств из категории антидепрессантов (рецептурные препараты) по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из данных аналитической DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые девять недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2018-й и 2019-й).
С 17 по 23 февраля прирост продаж таких лекарств год к году в упаковках в розничном сегменте составил 6,8%, а с 24 февраля по 1 марта (последние доступные данные) — уже 11,5%. В стоимостном выражении за те же периоды продажи увеличились на 12,5 и 18,5% соответственно.
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