Продажи антидепрессантов в РФ показывают стабильный прирост

10:20 Источник: РБК

В последние две недели февраля 2020 года россияне начали покупать больше лекарственных средств из категории антидепрессантов (рецептурные препараты) по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из данных аналитической DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые девять недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2018-й и 2019-й).

С 17 по 23 февраля прирост продаж таких лекарств год к году в упаковках в розничном сегменте составил 6,8%, а с 24 февраля по 1 марта (последние доступные данные) — уже 11,5%. В стоимостном выражении за те же периоды продажи увеличились на 12,5 и 18,5% соответственно.