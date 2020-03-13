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НОВОСТИ

Во Владивостоке выписали всех россиян с Diamond Princess

10:32 13.03.2020 Источник: Коммерсант.ru

Из больницы во Владивостоке выписаны все девять россиян, которые находились на карантине после эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. 6 марта выписали семь пассажиров, 13 марта — еще двух. Одна семейная пара вернулась из Японии позже других, из-за чего их карантин закончился в другое время.

«Итоговые результаты на наличие в организме коронавирусной инфекции также дали отрицательный результат. Повышенной температуры ни у кого нет, катаральные проявления отсутствуют. Граждане уехали домой»,— передает пресс-служба правительства слова главы регионального управления Роспотребнадзора Татьяны ДетковскойКоммерсантъ

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