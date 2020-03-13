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Закон о внесении изменений в Конституцию РФ поддержали все регионы

11:01 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов. При этом позволяющий направить закон в Конституционный суд РФ для проверки не вступивших в силу положений минимум - 57 субъектов - был достигнут еще 12 марта.

В настоящее время закон поддержали все регионы страны, в которых проводилось обсуждение. В пятницу рассмотрение предлагаемой поправки к Конституции РФ провели парламенты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы, последними голосовали депутаты парламента (Госсовета - Хасэ) Адыгеи, которые одобрили закон 45 голосами "за", двое из 47 депутатов воздержались.

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