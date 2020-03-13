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Путин признался, что его коробят слишком высокие зарплаты глав ряда госкомпаний

11:05 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин признался, что его коробит и задевает ситуация, когда руководство госкомпаний получает непомерно большие зарплаты.

"Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен", - сказал президент в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", отвечая на вопрос, как соотносится высокий уровень зарплат таких топ-менеджеров с тем, что они работают в государственных компаниях и получают деньги из бюджета.

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