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Банковский сектор Италии может стать очагом глобального финансового кризиса - эксперт

11:20 13.03.2020 Источник: РБК

Банковский сектор Италии может стать очагом глобального финансового кризиса из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение выразил экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.

По его словам, в стране может прекратиться коммерческая деятельность, а будущее восьмой крупнейшей экономики мира будет зависеть от выносливости банковской системы, которая долгое время считалась одной из самых слабых в Европе. Эксперт отметил, что в случае, если представители бизнеса и частные лица останутся без средств, у них не будет возможности обслуживать собственные кредиты.  РБК

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