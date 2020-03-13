Банковский сектор Италии может стать очагом глобального финансового кризиса - эксперт

11:20 Источник: РБК

Банковский сектор Италии может стать очагом глобального финансового кризиса из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение выразил экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.

По его словам, в стране может прекратиться коммерческая деятельность, а будущее восьмой крупнейшей экономики мира будет зависеть от выносливости банковской системы, которая долгое время считалась одной из самых слабых в Европе. Эксперт отметил, что в случае, если представители бизнеса и частные лица останутся без средств, у них не будет возможности обслуживать собственные кредиты. РБК