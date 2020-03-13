0
0
81
НОВОСТИ

Число случаев заражения коронавирусом в РФ выросло до 34

12:00 13.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 34. По данным оперативного штаба, все зараженные в последние недели прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Трое вернулись в Москву из Италии тем же рейсом, что и заразившиеся до этого.

Власти Москвы делают все возможное для предотвращения распространения коронавируса в столице, заявил мэр Сергей Собянин во время посещения кол-центра департамента здравоохранения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

В Москве могут ужесточить меры ограничения массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса, добавил Собянин.

Штаб не подтверждает смерть от коронавируса пожилого пациента медцентра в московской Коммунарке. Замглавврача медцентра департамент здравоохранения Москвы утверждают, что мужчина умер по другой причине. В середине февраля пациент вернулся из Италии. Результаты его анализов, по утверждению телеграм-канала 112, будут готовы только к понедельнику.

Причиной смерти мужчины, который после возвращения из Италии был госпитализирован в медцентр в Коммунарке и впоследствии умер, стала не коронавирусная инфекция, а хронические заболевания, рассказал «Эху Москвы» главный патологоанатом департамента здравоохранения Москвы Олег Зайратьянц. Никаких оснований говорить о связи с коронавирусной инфекцией нет, заключил Зайратьянц.

В Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. С прошлой недели такой же соблюдают и в самой столице. Подмосковные власти запретили проведение любых массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек, а организаторам остальных рекомендовали отказаться от подобных планов.

Помимо этого, теперь желающие провести какие-либо большие собрания в регионе должны оповестить об этом управление Роспотребнадзора по Московской области, — сообщает ТАСС. Также администрация просит работодателей перевести сотрудников на дистанционную службу, если это технически возможно и оказывать им помощь в обеспечении самоизоляции на четырнадцать дней, если те недавно вернулись из Китая, Италии, Ирана или других стран, где наблюдается вспышка коронавируса.

На сегодняшний день в Москве и Подмосковье в общей сложности выявили восемнадцать случаев заражения новой болезнью. По данным властей, все заболевшие ранее вернулись из Италии. Всего в стране зафиксировали тридцать четыре таких случая.

Нынешние ограничительные меры в Москве рассчитаны до десятого апреля. Вчера мэр Сергей Собянин не исключал, что их могут ужесточить.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 13.03.2020
Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прибытии - МИД РФ
0
28
12:26 13.03.2020
VisionLabs стала победителем международного конкурса по компьютерному зрению CVPR 2020
0
27
12:20 13.03.2020
Четверть работодателей поддерживают штрафы за перекуры - исследование
0
55
12:05 13.03.2020
Японские власти не намерены отменять или переносить Игры в Токио
0
85
11:32 13.03.2020
Названа страна, больше других выгадывающая на обрушении цен на нефть
0
167
11:20 13.03.2020
Банковский сектор Италии может стать очагом глобального финансового кризиса - эксперт
0
152
11:05 13.03.2020
Путин признался, что его коробят слишком высокие зарплаты глав ряда госкомпаний
0
183
11:01 13.03.2020
Закон о внесении изменений в Конституцию РФ поддержали все регионы
0
162
10:32 13.03.2020
Во Владивостоке выписали всех россиян с Diamond Princess
0
187
10:20 13.03.2020
Продажи антидепрессантов в РФ показывают стабильный прирост
0
215

Возврат к списку