Японские власти не намерены отменять или переносить Игры в Токио
12:05 13.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Правительство Японии сообщило о планах на летнюю Олимпиаду. Власти страны не намерены отменять или переносить Игры в Токио из-за коронавируса, чего ранее не исключали СМИ.
Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, передаёт Kyodo.
Японский премьер Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп обсудили предстоящие соревнования по телефону. Трамп публично предложил японской стороне отложить Летние игры на год.
«Позиция не изменилась, мы работаем в тесном сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом, оргкомитетом Игр и администрацией Токио и неуклонно продолжаем подготовку», — заявил генсек кабинета министров. Говорит Москва
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