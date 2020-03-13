Японские власти не намерены отменять или переносить Игры в Токио

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство Японии сообщило о планах на летнюю Олимпиаду. Власти страны не намерены отменять или переносить Игры в Токио из-за коронавируса, чего ранее не исключали СМИ.

Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, передаёт Kyodo.

Японский премьер Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп обсудили предстоящие соревнования по телефону. Трамп публично предложил японской стороне отложить Летние игры на год.

«Позиция не изменилась, мы работаем в тесном сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом, оргкомитетом Игр и администрацией Токио и неуклонно продолжаем подготовку», — заявил генсек кабинета министров. Говорит Москва