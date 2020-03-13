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Четверть работодателей поддерживают штрафы за перекуры - исследование

12:20 13.03.2020 Источник: Известия

Четверть российских работодателей одобряют идею штрафовать сотрудников за перекуры. Это показало исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия». Однако на практике к такой мере прибегает лишь 1% компаний, еще 3% запрещают потребление табака в рабочее время. Такая «нерешительность» объясняется довольно просто: пока что штрафовать сотрудников за курение не позволяет законодательство.

На вопрос об отношении к предложению штрафовать сотрудников за перекуры на работе 7% представителей компаний ответили «крайне положительно», а еще 18% — «скорее положительно». Таким образом, в той или иной мере идею одобряют 25% респондентов. Половина работодателей выступает против такой меры (31% относится к ней «скорее отрицательно», 21% — «крайне отрицательно»), 21% занимают нейтральную позицию, остальные затруднились с ответом. 

Любопытно, что менее терпимы к перекурам небольшие компании, а в крупных, напротив, реже готовы наказывать сотрудников за пристрастие к табаку.

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