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Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прибытии - МИД РФ

12:32 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Шри-Ланки уведомили Россию о прекращении с 14 марта оформления виз по прибытии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Как указывается в документе, новый порядок въезда начинает действовать с 12:00 для иностранцев, прибывающих по общегражданским паспортам. "Просили бы граждан Российской Федерации при планировании поездок учитывать введенные ланкийским правительством ограничительные меры", - отметили в МИД РФ.

В министерстве сообщили, что иностранные граждане могут въехать в страну, предварительно оформив электронное разрешение на государственном сайте Шри-Ланки и дождавшись соответствующего подтверждения иммиграционных властей. Кроме того, иностранцы могут получить въездную визу в одном из диппредставительств Шри-Ланки за рубежом.

По последним данным, в Шри-Ланке выявлено два случая инфицирования коронавирусом.

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