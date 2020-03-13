VisionLabs стала победителем международного конкурса по компьютерному зрению CVPR 2020

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Входящая в экосистему Сбербанка компания VisionLabs второй год подряд стала первой на крупнейшем международном конкурсе ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge на конференции CVPR 2020. В конкурсе участвовали более 340 команд, представляющих компании и научные группы из различных стран, в числе которых были Intel, Hisign.

На главном ежегодном мероприятии по компьютерному зрению команда VisionLabs представила технологию Liveness и по результатам обошла ближайшего конкурента в два раза. Участники конкурса должны были проверить, что перед камерой лицо реального человека, а не фейк в виде распечатанной фотографии, видео или манекена. В нынешнем году организаторы усложнили условия конкурса по сравнению с прошлым: соревнование проходило по выявлению атак Liveness по трем базам фотографий с представителями разных рас, обучение проходило на одной базе, а тестировалось на двух остальных. Алгоритмы участников оценивались на атаках, которых не было в обучении и которые критичны в различных сферах применения распознавания лиц, в первую очередь в финансовой области.

Итоги соревнования, по данным Сбербанка, подводили по следующим метрикам:

APCER — процент невыявленных атак, где алгоритмы участников правильно определили атаку как реального человека.

BPCER — процент неправильно выявленных людей, где алгоритмы участников определили на реальных людях, что это фейк.

ACER — средний показатель APCER и BPCER, по которому оценивались алгоритмы участников.

«Мы рады подтвердить свой статус компании-лидера в компьютерном зрении на крупнейшем международном конкурсе CVPR, - говорит председатель совета директоров VisionLabs Александр Ханин. - В этом году в конкурсе принял участие ряд корпораций с действительно сильными разработками в области компьютерного зрения и машинного обучения. Поэтому победа приятна вдвойне, и мы в VisionLabs очень гордимся, что уважаемые эксперты второй год подряд признают наш продукт наиболее точным и эффективным. Мы постоянно улучшаем качество существующих продуктов и создаем новые на базе собственных алгоритмов. Применение наших коробочных продуктов в различных сферах бизнеса обеспечивают максимально оперативные и безопасные бизнес-процессы, повышение лояльности клиентов и качество предоставляемых услуг».