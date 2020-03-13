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США можно без сомнений назвать военным агрессором - доклад Госсовета КНР

13:00 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты за последние десятилетия зарекомендовали себя как агрессивное милитаристское государство. Об этом говорится в докладе "Нарушение прав человека в США - 2019", опубликованном в пятницу пресс-канцелярией Госсовета КНР.

"США можно без сомнений назвать военным агрессором. <…> За последние несколько десятилетий Соединенные Штаты постоянно вели войны, в том числе в Ираке, Афганистане, Сирии и Йемене, - отмечается в нем. - Большинство войн, развязанных Вашингтоном, объявлены в одностороннем порядке. На них не давали согласия ни Совет Безопасности ООН, ни американский Конгресс".

Согласно документу, с 2001 года военные ассигнования США превысили 6,4 трлн долларов. 

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