Лукашенко заявил, что число желающих подорвать белорусское государство не уменьшается
13:05 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Необходимо обеспечить стабильность в Белоруссии в условиях, когда число желающих подорвать государство изнутри не снижается. Об этом заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева.
"Нам надо смотреть подальше, чтобы у нас было стабильное общество. Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается", - приводит его слова агентство БелТА. Президент отметил, что большинство из тех, "кто изъявляет такие желания, это так называемые белорусские граждане". "Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент. Я читаю их разного рода заявления не только в интернете, но и в так называемых средствах массовой информации, - сказал Лукашенко. - Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе".
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