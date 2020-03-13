Роспотребнадзор рекомендует россиянам дезинфицировать смартфоны
13:20 13.03.2020 Источник: RNS
Обрабатывать мобильный телефон антисептическими средствами для профилактики коронавируса следует регулярно, чехол для гаджета необходимо снимать и дезинфицировать отдельно, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Как избежать инфекции? ... регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него)», – говорится в сообщении.
Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и обязательно вечером, после окончания рабочего дня, отметили в ведомстве. RNS
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