Роспотребнадзор рекомендует россиянам дезинфицировать смартфоны

13:20 Источник: RNS

Обрабатывать мобильный телефон антисептическими средствами для профилактики коронавируса следует регулярно, чехол для гаджета необходимо снимать и дезинфицировать отдельно, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Как избежать инфекции? ... регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него)», – говорится в сообщении.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и обязательно вечером, после окончания рабочего дня, отметили в ведомстве. RNS