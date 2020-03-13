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ЦБ РФ назвал ослабление рубля краткосрочным проинфляционным фактором

13:32 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России назвал недавнее ослабление рубля существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором. Об этом сообщается в материалах регулятора.

"С начала марта произошло значительное изменение внешних условий: распространение эпидемии коронавируса за пределы Китая и резкое изменение ситуации на рынке нефти из- за истечения соглашения ОПЕК+. Вызванное этими событиями ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором", - указывает регулятор.

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