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Путин категорически против формирования его "культа личности" - Песков

14:00 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин выступает категорически против формирования его "культа личности". Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Культ личности Владимира Путина - это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности. Ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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