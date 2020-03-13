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Кадыров призвал мусульман молиться пять раз в день для профилактики коронавируса

14:12 13.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Чечни призвал мусульман молиться пять раз в день для профилактики COVID-19. Рамзан Кадыров опубликовал список советов по борьбе с эпидемией в своём Telegram-канале.


По его словам, никакие государственные меры не помогут, пока люди не осознают личную ответственность за сохранение здоровья.


Кадыров посоветовал отказаться «от участия в ничем не оправданных массовых мероприятиях», не водить детей в места скопления людей и отменить заграничные поездки.


«Мусульманам предписано молиться пять раз в день», — напомнил руководитель Чеченской Республики.  Говорит Москва

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