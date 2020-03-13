Кадыров призвал мусульман молиться пять раз в день для профилактики коронавируса

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Чечни призвал мусульман молиться пять раз в день для профилактики COVID-19. Рамзан Кадыров опубликовал список советов по борьбе с эпидемией в своём Telegram-канале.





По его словам, никакие государственные меры не помогут, пока люди не осознают личную ответственность за сохранение здоровья.





Кадыров посоветовал отказаться «от участия в ничем не оправданных массовых мероприятиях», не водить детей в места скопления людей и отменить заграничные поездки.





«Мусульманам предписано молиться пять раз в день», — напомнил руководитель Чеченской Республики. Говорит Москва

