Кадыров призвал мусульман молиться пять раз в день для профилактики коронавируса
14:12 13.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава Чечни призвал мусульман молиться пять раз в день для профилактики COVID-19. Рамзан Кадыров опубликовал список советов по борьбе с эпидемией в своём Telegram-канале.
По его словам, никакие государственные меры не помогут, пока люди не осознают личную ответственность за сохранение здоровья.
Кадыров посоветовал отказаться «от участия в ничем не оправданных массовых мероприятиях», не водить детей в места скопления людей и отменить заграничные поездки.
«Мусульманам предписано молиться пять раз в день», — напомнил руководитель Чеченской Республики. Говорит Москва
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