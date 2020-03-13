Песков прокомментировал негативный экономический прогноз Кудрина
14:32 13.03.2020 Источник: Интерфакс
В Кремле заявили, что не следует полностью ориентироваться на негативный прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина в отношении российской экономики и призвали рассматривать все вопросы в комплексе.
"Кудрин - очень опытный экономист, он возглавляет Счетную палату, естественно, выступает со своей точкой зрения. Конечно же, ориентироваться на одну эту точку зрения нельзя, надо это обязательно рассматривать в комплексе, в том числе оценки правительства, наших статистических ведомств", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, разделяют ли в Кремле опасения Кудрина.
Он отметил при этом: "Сейчас, когда международные рынки находятся в таком состоянии "пилы", наверное, нужно все-таки понять тренд более детально перед тем, как делать какие-то заключения".
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