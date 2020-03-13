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В Ленинградской области из-за коронавируса запретили мероприятия численностью более 300 человек

15:00 13.03.2020 Источник: Интерфакс

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Отменены массовые мероприятия численностью свыше 300 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание в документе уделено обеспечению готовности медицинских учреждений и оборудованию диспенсерами-антисептиками соцучреждений и других организаций.

В пятницу в Ленинградской области был подтвержден первый случай заболевания Covid-19.

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