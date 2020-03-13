0
0
54
НОВОСТИ

Чехия запретила въезд на свою территорию иностранцам без вида на жительство

15:12 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Чехии приняло в пятницу решение запретить с 16 марта въезд на территорию республики иностранцам без вида на жительство. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Андрей Бабиш.

"В полночь с воскресенья на понедельник мы запрещаем въезд [на национальную территорию] всех иностранцев, - отметил он. - Исключение сделано для иностранцев, постоянно или временно проживающих [в Чехии]".

Правительство Чехии также решило запретить своим гражданам, а также иностранцам, имеющим право на временное или постоянное проживание в стране, покидать территорию республики до улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу журналистам премьер-министр Андрей Бабиш.

"Правительство запрещает гражданам Чехии, а также иностранцам, постоянно проживающим [в стране] или имеющим временный вид на жительство, выезжать с территории республики [до улучшения эпидемиологической ситуации]", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 13.03.2020
Представитель ОБСЕ призвал разблокировать сайт кампании "Нет", где собирают подписи против поправок в Конституцию
0
25
15:00 13.03.2020
В Ленинградской области из-за коронавируса запретили мероприятия численностью более 300 человек
0
83
14:32 13.03.2020
Песков прокомментировал негативный экономический прогноз Кудрина
0
145
14:12 13.03.2020
Кадыров призвал мусульман молиться пять раз в день для профилактики коронавируса
0
150
14:00 13.03.2020
Путин категорически против формирования его "культа личности" - Песков
0
188
13:32 13.03.2020
ЦБ РФ назвал ослабление рубля краткосрочным проинфляционным фактором
0
224
13:20 13.03.2020
Роспотребнадзор рекомендует россиянам дезинфицировать смартфоны
0
219
13:05 13.03.2020
Лукашенко заявил, что число желающих подорвать белорусское государство не уменьшается
0
240
13:00 13.03.2020
США можно без сомнений назвать военным агрессором - доклад Госсовета КНР
0
280
12:32 13.03.2020
Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прибытии - МИД РФ
0
245

Возврат к списку