Чехия запретила въезд на свою территорию иностранцам без вида на жительство
15:12 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Чехии приняло в пятницу решение запретить с 16 марта въезд на территорию республики иностранцам без вида на жительство. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Андрей Бабиш.
"В полночь с воскресенья на понедельник мы запрещаем въезд [на национальную территорию] всех иностранцев, - отметил он. - Исключение сделано для иностранцев, постоянно или временно проживающих [в Чехии]".
Правительство Чехии также решило запретить своим гражданам, а также иностранцам, имеющим право на временное или постоянное проживание в стране, покидать территорию республики до улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу журналистам премьер-министр Андрей Бабиш.
"Правительство запрещает гражданам Чехии, а также иностранцам, постоянно проживающим [в стране] или имеющим временный вид на жительство, выезжать с территории республики [до улучшения эпидемиологической ситуации]", - сказал он.
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