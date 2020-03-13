Представитель ОБСЕ призвал разблокировать сайт кампании "Нет", где собирают подписи против поправок в Конституцию

15:32 Источник: Интерфакс

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлем Дезир призвал российские власти пересмотреть решение заблокировать сайт кампании "Нет!", где собирают подписи против поправок в Конституцию РФ.

Накануне в пресс-службе Роскомнадзора (РКН) "Интерфаксу" сообщили, что сайт Net2020.ru был заблокирован по иску ведомства из-за нарушения правил сбора персональных данных, которое обнаружилось после жалобы интернет-пользователя.

"Я обеспокоен блокированием сайта Net2020.ru, который высказывает критические точки зрения на конституционные изменения. Это является серьезным нарушением свободы выражения по вопросу, представляющему общественный интерес, - написал Дезир в пятницу в своем микроблоге в Твиттере. - Призываю российские власти пересмотреть это решение".